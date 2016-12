Wall Street chiude in negativo

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di New York. A Wall Street l'indice Dow Jones perde l'1,44% attestandosi a quota 17.447,87 punti, mentre il Nasdaq cede l'1,22% a 5.005,08 punti. Male anche lo S&P 500 che lascia sul terreno l'1,40% scendendo a 2.046,01 punti.