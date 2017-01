22:20 - Chiusura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,89% a 17.823,58 punti, il Nasdaq cede lo 0,87% a 4.736,05 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l'1% a 2.058,9 punti. La Borsa di New York ha comunque di che festeggiare: il 2014 è il sesto anno consecutivo di crescita del Dow Jones, la serie più lunga dal 2009, mentre il Nasdaq e lo S&P 500 chiudono il loro terzo anno consecutivo di crescita.