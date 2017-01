Wall Street chiude in forte rialzo

Chiusura in forte rialzo per la Borsa di New York. A Wall Street gli indici vengono trainati dal rimbalzo del prezzo del petrolio: il Dow Jones guadagna l'1'33% attestandosi a quota 16.093,58 punti mentre il Nasdaq sale del 2,66% a 4.591,18 punti. Bene anche l'indice S&P500, con un incremento del 2,03% a 1.906,89 punti.