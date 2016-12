Wall Street chiude in forte rialzo

Chiusura in netto rialzo per la Borsa di New York, trascinata dai buoni dati sull'occupazione. A Wall Street l'indice Dow Jones guadagna l'1,85%, attestandosi a quota 16.776.36, mentre il Nasdaq è a +1,56%, a 4.781,26 punti. Bene anche l'indice S&P 500 che sale dell'1,83% a 1.987 punti.