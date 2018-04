Wall Street chiude in forte calo: Dow Jones -2,34%, Nasdaq -2,28%

Chiusura fortemente negativa per la Borsa di New York in una giornata segnata dalle preoccupazioni dopo l'annuncio del presidente Donald Trump di possibili nuovi dazi alla Cina. A Wall Street l'indice Dow Jones perde il 2,34% attestandosi a quota 23.932,07 punti, mentre il Nasdaq perde il 2,28% a 6915,11 punti. In territorio negativo anche l'indice S&P500 che cala dello 2,20% a 2.604,37 punti.