Wall Street chiude in calo

Chiusura in calo per Wall Street, col Dow Jones che perde lo 0,28% a 17.867,58 punti e il Nasdaq lo 0,05% a 5.142,48 punti. Male anche l'indice S&P500 che cede lo 0,35% a 2.102,31 punti. Bene invece Facebook che batte le attese con un utile nel terzo trimestre di 57 centesimi per azione su 4,5 miliardi di entrate. E il titolo nelle contrattazioni after hour vola oltre il 3%.