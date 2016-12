Wall Street chiude in calo

Chiusura in negativo per Wall Street con il Dow Jones che perde lo 0,92% a 16.924,21 punti e il Nasdaq lo 0,29% a 4.782,85 punti. L'indice S&P500 cede lo 0,47% a 1.994,22 punti. In calo anche il petrolio: il prezzo del greggio è scambiato a 46,59 dollari al barile (-0,15%).