Wall Street chiude in calo

Chiusura in calo per Wall Street, sotto il peso della frenata del Pil Usa e delle preoccupazioni per il caso Grecia. Il Dow Jones perde lo 0,64% a 18.011,01 punti e il Nasdaq lo 0,55% a 5.070,03 punti. Male anche l'indice S&P500 che cede lo 0,63% a 2.107,4 punti.