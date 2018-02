Wall Street chiude in calo: Dow Jones -1,02%, Nasdaq -0,07%

Chiusura in calo per Wall Street col Dow Jones che perde l'1,02% a 24.962,20 punti e il Nasdaq lo 0,07% a 7.231,31 punti. In territorio negativo anche l'indice S&P500 che cede lo 0,59% a 2.716,23 punti. Dopo la chiusura dei mercati azionari, l'euro viene scambiato a 1,2336 dollari.