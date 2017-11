Wall Street chiude in calo: Dow Jones -0,43%, Nasdaq -0,58%

Chiusura in calo per Wall Street. A pesare sulla Borsa di New York l'ipotesi che il taglio delle tasse alle imprese slitti al 2019. Al termine delle contrattazioni, il Dow Jones segna un -0,43% a 23.462 punti, mentre il Nasdaq lascia sul terreno lo 0,58% a 6.750 punti. In ribasso anche lo S&P che chiude con un -0,38% a 2.584 punti.