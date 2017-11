Wall Street chiude in calo: Dow Jones - 0,40%, Nasdaq -0,30%

Pesano gli annunci del presidente Donald Trump su Wall Street, che ha chiuso in calo. Il presidente Usa ha minacciato la "chiusura" delle attività finanziarie del governo se il Congresso non stanzierà la somma necessaria a realizzare il muro con il Messico. Immediata la reazione del Dow Jones, che ha perso lo 0,40% a 21.811,75 punti, e del Nasdaq, in flessione dello 0,30% a 6.278,41 punti. Male anche l'S&P500 che cede lo 0,35% a 2.444,03 punti.