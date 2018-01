Wall Street chiude in calo: Dow Jones -0,03%, Nasdaq -0,52%

Chiusura in calo per la Borsa di New York sui timori che si arrivi a una paralisi dei fondi per finanziare il governo federale. A Wall Street l'indice Dow Jones, dopo aver aperto sopra i 26mila punti, ha perso lo 0,03% attestandosi a quota 25.795,89 punti. Il Nasdaq ha ceduto lo 0,52% a 7.223,69 punti e l'indice S&P500 lo 0,35% a 2.776, 43 punti.