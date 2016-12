Wall Street chiude in calo, Dj -0,91%, Nasdaq -0,91%

Chiusura in calo per Wall Street, col Dow Jones che perde lo 0,91% a 18.095,99 punti e il Nasdaq lo 0,91% a 5.257,49 punti. In territorio negativo anche l'indice S&P500 che cede lo 0,86% a 2.146,17 punti. Dopo la chiusura dei mercati azionari il dollaro passa di mano a 100,26 yen, 0,9690 franchi svizzeri e 0,7707 sterline.