Wall Street chiude contrastata

22:16 - La Borsa di New York chiude contrastata, con il Dow Jones che cede lo 0,19% a 16.113,58 punti e il Nasdaq che guadagna lo 0,05% a 4.217,39 punti. Invariato l'indice S&P500 a 1.862,66 punti. Il titolo di Fiat Chrysler Automobiles (Fca) chiude in leggero rialzo, guadagnando lo 0,09% a 8,76 dollari. Male invece Apple, con i mercati che non sembrano gradire le novità di Cupertino: il titolo chiude in calo, cedendo l'1,31% a 96,26 dollari.