Wall Street chiude contrastata: Dow Jones +0,49%, Nasdaq -0,26%

Chiusura contrastata per la Borsa di New York. A Wall Street l'indice Dow Jones sale dello 0,49% attestandosi a quota 24.580,54 punti, mentre il Nasdaq perde lo 0,26% a 7.692,82 punti. Positiva la chiusura dello Standard and Poor's 500 che avanza dello 0,18% a 2.754,84 punti.