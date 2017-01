Wall Street chiude contrastata: Dow Jones -0,38%, Nasdaq +0,19%

Chiusura contrastata per Wall Street. Al termine delle contrattazioni alla Borsa di New York, l'indice Dow Jones cede infatti lo 0,38% a 19.887 punti, mentre il Nasdaq guadagna lo 0,19%, attestandosi a quota 5.531 punti, livello record mai visto prima. In calo anche lo S&P che perde lo 0,35% a quota 2.2681 punti.