Wall Street chiude contrastata: Dow Jones -0,34%, Nasdaq +0,38%

Chiusura in altalena per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,34% a 25.734,89 punti, il Nasdaq sale dello 0,38% a 7.889,10 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,04% a 2.861,85 punti. Gli investitori hanno preferito non esporsi più di tanto mentre hanno studiato le implicazioni delle vicende che hanno travolto due degli uomini un tempo più vicini a Donald Trump: l'ex avvocato Michael Cohen e l'ex direttore della campagna elettorale Paul Manafort.