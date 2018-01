Wall Street chiude contrastata: Dow Jones +0,21%, Nasdaq -0,61%

Il toro di Wall Street

Chiusura contrastata per Wall Street. Alla fine delle contrattazioni alla Borsa di New York, il Dow Jones segna infatti un progresso dello 0,21% a 26.266 punti, mentre il Nasdaq lascia sul terreno lo 0,61% a 7.415 punti. In ribasso anche lo S&P che cede lo 0,04% a 2.837 punti.