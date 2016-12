Wall Street chiude contrastata: Dow Jones -0,18%, Nasdaq +0,36%

Chiusura contrastata per Wall Street, col Dow Jones che perde lo 0,18% a 18.034,36 punti e il Nasdaq che guadagna lo 0,36% a 5.173,77 punti. Finisce in territorio negativo l'indice S&P500 che cede lo 0,06% a 2.125,83 punti. In calo anche le quotazioni del petrolio: il prezzo del greggio è sceso a 43,58 dollari al barile (-2,94%).