Wall Street chiude contrastata: Dow Jones -0,05%, Nasdaq +0,28%

Chiusura in altalena per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,05% a 25.045,21 punti, il Nasdaq sale dello 0,28% a 7.841,87 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,18% a 2.806,99 punti. Battuta d'arresto anche negli Stati Uniti per i titoli di Fca, che perdono l'1,76%, a 18,98 dollari per azione.