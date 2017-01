22:08 - Il Dow Jones chiude per la prima volta sopra quota 18.000 punti, in una giornata positiva per Wall Street, con lo S&P 500 record. Il Dow Jones sale dello 0,38% a 18.026,48 punti, il Nasdaq perde lo 0,33% a 4.765,43 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,2% a 2.082,2 punti.