16:02 - La Borsa di New York apre in positivo, con il Dow Jones a +0,80% a 17.496 punti e il Nasdaq a +1,36% a 4.707, mentre il petrolio dà segnali di ripresa: a New York infatti le quotazioni salgono dell'1,24% a 57,17 dollari al barile. Bene le richieste di sussidi di disoccupazione, scese di 6mila unità scivolando a 289mila. Il dato è migliore delle attese degli analisti, che scommettevano su quota 295mila.