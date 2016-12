Wall Street, avvio positivo: +0,28%

La Borsa di New York apre la giornata leggermente in positivo. Il Dow Jones comincia con un rialzo dello 0,28% a 17.777 punti nel giorno in cui Standard & Poor's ha tagliato il rating di otto grandi banche americane: Bank of America, Banca of New York Mellon, Citigroup, JpMporgan, Morgan Stanley, State Street, Goldman Sachs e Wells Fargo.