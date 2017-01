Wall Street, avvio negativo: -0,45%

La Borsa di New York apre in negativo, con il Dow Jones che perde lo 0,45% a 17.522 punti e il Nasdaq a -0,62% a quota 5.070. In netta controtendenza spicca il guadagno di Google che, dopo la riorganizzazione aziendale, sale del 4,73%. Sul resto del listino pesa l'operazione della banca nazionale cinese, che ha svalutato lo yuan.