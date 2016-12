15:45 - La Borsa di New York apre in negativo, con il Dow Jones a -0,24% a 17.649 punti e con il Nasdaq a -0,40% a 4.656. Pesa il dato peggiore delle attese arrivato sulle richieste dei sussidi di disoccupazione, scese di 2mila unità, a quota 291mila, mentre gli analisti scommettevano su 284mila. Risultano invariati i prezzi al consumo in ottobre, mentre le stime parlavano di un calo dello 0,1%.