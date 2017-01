Wall Street, avvio negativo: -0,15%

16:05 - La Borsa di New York apre in negativo, con il Dow Jones che perde lo 0,15% a 18.011 punti e il Nasdaq a -0,30% a 4.792. Su Wall Street continua a pesare la crisi greca che frena le piazze finanziarie. Intanto, salgono oltre le attese i prezzi delle case nelle venti maggiori città americane secondo l'indice Case-Shiller, cresciuti in ottobre del 4,5% contro le stime del 4,4%. In calo il pestrolio, che a New York perde lo 0,69% a 53,24 dollari al barile.