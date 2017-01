Wall Street, avvio negativo: -0,12%

Wall Street apre in negativo, con il Dow Jones a -0,12% a 17.339 punti e il Nasdaq a -0,29% a 5.040,30. Si comincia intanto a delineare per l'autunno la possibilità che la Fed alzi i tassi di interesse: il mercato del lavoro americano infatti migliora, con 215mila posti in più a luglio e il tasso di disoccupazione al 5,3%, ai minimi dal 2008.