Wall Street, avvio in rosso: -1,50%

La Borsa di New York apre la giornata in forte calo, con il Dow Jones a -1,50% a 16.899 punti e il Nasdaq a -1,54% a 4.816. Il prezzo del petrolio ha aggiornato i minimi, scendendo al livello più basso degli ultimi 11 anni e mezzo, sotto la soglia dei 35 dollari al barile, sulla scia delle tensioni in Medio Oriente. Notizie positive per l'occupazione: il settore privato Usa ha creato a dicembre 257mila posti di lavoro, un numero sopra le attese.