Wall Street, avvio in negativo

Apertura in negativo a Wall Street, dove il Dow Jones perde lo 0,22% a 17.495 punti e il Nasdaq lo 0,21% a 5.080. Arrivano intanto dati positivi dall'edilizia, con le costruzioni di case nuove salite a luglio dello 0,2% per 1,21 milioni di unità in un anno, il livello più alto dal 2007. Ai massimi da dieci anni anche la fiducia dei costruttori edili.