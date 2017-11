Wall Street apre positiva: Dow Jones +0,14%, Nasdaq +0,32%

Apertura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,14% a 21.847,57 punti, il Nasdaq avanza dello 0,32% a 6.285,53 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,24% a 2.449,07 punti. Intanto l'emergenza per la tempesta Harvey ha costretto alla chiusura il 15% delle raffinerie americane e i future sui prezzi della benzina sono saliti del 4% a 1,60 dollari al gallone (3,8 litri).