Wall Street apre positiva: +0,68%

Apertura con il segno più per la Borsa di New York. A Wall Street il Dow Jones sale dello 0,68% a 17.289,77 punti, il Nasdaq avanza dello 0,84% a 4.881,26 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,5% a 2.029 punti. Sorride Ferrari nel suo secondo giorno di scambi. I titoli del Cavallino salgono del 3,45% a 56,90 dollari per azione, continuando la corsa iniziata mercoledì.