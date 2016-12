Wall Street apre negativa

Apertura negativa per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,36% a 17.558,08 punti, il Nasdaq cede lo 0,24% a 5.023,20 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,2% a 2.066 punti. C'è attesa per la decisione di domani sulla Fed in materia di tassi d'interessi.