Wall Street apre negativa

Apertura in calo perla Borsa di New York dopo la pubblicazione dei dati sulle richieste dei sussidi di disoccupazione in America in aumento di 3mila unità. Il Dow Jones scende dello 0,40% a 17.470,35 punti, il Nasdaq dello 0,26% a 5.126,64 punti e lo S&P 500 dello 0,25% 2094,67 punti.