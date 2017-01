15:55 - Apertura in calo per Wall Street con il Dow Jones che perde lo 0,15% mentre il Nasdaq registra un -0,11%. Negativo anche l'indice S&P500 che cede lo 0,22%. I listini americani sembrano non gradire le parole del presidente della Bce, Mario Draghi, che non ha fornito tempi certi per decidere su "un eventuale quantitative easing o acquisto massiccio di titoli".