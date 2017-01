15:42 - Apertura in deciso calo per Wall Street, col Dow Jones che perde l'1,26% e il Nasdaq l'1,72%. Male anche l'indice S&P500 che scende dell'1,28%. Pesano le preoccupazioni sull'Europa, dal rallentamento della Germania alle tensioni in Ucraina. In calo anche il prezzo del petrolio che viene scambiato a 81,27 dollari al barile (-0,70%).