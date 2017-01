Wall Street apre in rialzo

Apertura in territorio positivo per Wall Street, dopo le pesanti perdite di lunedì in scia con i mercati asiatici. Il Dow Jones a inizio contrattazioni segna un +1,13% a 16.054 punti, il Nasdaq avanza del 3,50% a 4.682 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,3% a 1.917 punti.