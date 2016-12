Wall Street apre in rialzo

16:04 - Apertura in rialzo per Wall Street, dopo la debolezza di mercoledì a seguito della decisione della Bce di non accettare più i titoli di Stato ellenici come garanzia alle aste di liquidità. In attesa dei dati sulle nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione in Usa, a inizio contrattazioni l'indice Dow Jones guadagna lo 0,37% e il Nasdaq lo 0,25%. Bene anche l'indice S&P500 che sale dello 0,28%.

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X