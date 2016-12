15:48 - La Borsa di New York apre in deciso rialzo, con il Dow Jones a +0,74% e il Nasdaq a +1,06%. Anche Wall Street procede dunque in ripresa come le Piazze finanziarie europee, che hanno preso il largo dopo le parole del presidente della Bce Mario Draghi: il numero uno dell'Eurotower ha infatti annunciato di essere pronto ad estendere l'acquisto di titoli per evitare il rischio deflazione.