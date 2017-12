Wall Street apre in rialzo: Dow Jones +0,99%, Nasdaq +0,70%

Apertura in territorio positivo per Wall Street con l'approvazione in Senato del taglio delle tasse. Il Dow Jones sale dello 0,99% a 24.464,15 punti, il Nasdaq avanza dello 0,70% a 6.896,42 punti mentre lo Standard and Poor's 500 mette a segno un progresso dello 0,71% a 2.660,95 punti.