Wall Street apre in rialzo: +1,28%

La Borsa di New York apre in rialzo, con il Dow Jones che guadagna l'1,28% e il Nasdaq a +1,41%. Un avvio positivo sostenuto anche dalle ottime notizie che arrivano dall'economia a stelle e strisce: il Pil Usa del secondo trimestre 2015 è infatti stato rivisto al rialzo, mettendo a segno una crescita del 3,7% contro una prima stima del 2,3%, come rende noto il dipartimento al Commercio americano.