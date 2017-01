15:52 - Il dato positivo sui sussidi di disoccupazione, ancora in calo, spinge al rialzo la Borsa di New York: il Dow Jones sale dello 0,20% 18.060,58 punti, il Nasdaq avanza dello 0,10% a 4.769,14 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,11% a 2.084,82 punti. In calo le quotazioni del petrolio: il prezzo del greggio perde l'1,75% a 56,12 dollari al barile.