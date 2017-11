Wall Street apre in positivo, Dow Jones a +0,26%

Apertura in territorio positivo per Wall Street in attesa dell'incontro di Jackson Hole, il tradizionale summit che riunisce annualmente in Wyoming i banchieri centrali di tutto il mondo. Il Dow Jones guadagna lo 0,26% a 21.841,35 punti, il Nasdaq avanza dello 0,38% a 6.295,22 punti mentre lo Standard and Poor's 500 mette a segno un progresso dello 0,35% a 2.447,32 punti.