Wall Street apre in positivo: Dow Jones a +0,18%

La Borsa di New York apre in rialzo, con il Dow Jones a +0,18% a 19.926 punti e il Nasdaq a +0,20% a 5.558. Indicazioni positive arrivano dalle vendite al dettaglio di dicembre, in progresso dello 0,6%, mentre Bank of America mette a segno una trimestrale in crescita con un utile netto di 4,7 miliardi e un utile per azione superiore a quello atteso dal mercato.