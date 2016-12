Wall Street apre in negativo

Apertura in calo per Wall Street, col Dow Jones che perde lo 0,24% e il Nasdaq lo 0,36%. In territorio negativo anche l'indice S&P500 che scende dello 0,32%. Ritornano le vendite sul greggio, con il Wti statunitense che segna un calo del 3,3% a 31,85 dollari il barile. A Wall Street i titoli energetici (-0,74%) e i quelli legati alle risorse di base (-0,85%) fanno segnare le contrazioni più consistenti.