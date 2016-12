Wall Street apre in negativo: Dow Jones -0,52%, Nasdaq -0,81%

Apertura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,52% a 18.380 punti, il Nasdaq cede lo 0,81% a 5.217 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,74% a 2.165 punti. In avvio di seduta la Borsa americana si è fermata per un minuto in ricordo delle vittime dell'11 settembre.