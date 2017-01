16:07 - Apertura con il segno più per la Borsa di New York. A Wall Street il Dow Jones sale dello 0,02% a 17.075,39 punti mentre il Nasdaq avanza dello 0,22% a 4.516,78 punti. In lieve rialzo anche l'indice S&P 500, che mette a segno un progresso dello 0,1% a 1.980 punti.