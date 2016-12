Wall Street apre in calo

Apertura in netto calo per Wall Street. L'indice Dow Jones perde lo 0,46%, il Nasdaq lo 0,61% mentre l'S&P500 lo 0,73%. Frenata anche per le quotazioni del petrolio che comunque restano sui massimi da molte settimane: il Brent cede l'1,25% a 40,33 dollari al barile.