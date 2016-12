Wall Street apre in calo

Apertura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,10% a 17.226 punti, il Nasdaq cede lo 0,30% a 4.914 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,1% a 2.020 punti. Prima dell'avvio delle contrattazioni, la Borsa di New York ha osservato un minuto di silenzio per le vittime degli attacchi a Parigi.