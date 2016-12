Wall Street apre in calo

Apertura negativa per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,50% a 17.634,07 punti, il Nasdaq cede lo 0,82% a 4.968,57 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,54% a 2.065,60 punti. Sui mercati pesa l'incertezza e il timore per il futuro dopo la vittoria del "No" al referendum greco.