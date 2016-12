Wall Street apre in calo dopo minuto di silenzio per vittime Orlando

Apertura con il segno meno per la Borsa di New York, che ha iniziato le contrattazioni dopo un minuto di silenzio in ricordo delle 49 vittime della strage di Orlando, in Florida. A Wall Street il Dow Jones perde lo 0,28% a 17.814,60 punti mentre il Nasdaq cede lo 0,42% a 4.874,16 punti. Giù anche l'indice S&P, che apre a -0,31% a 2.089,64 punti.